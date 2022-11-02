影射謝長廷養子耍特權 條子鴿道歉獲判不受理

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（中央社記者林長順台北2日電）化名「條子鴿」的酈姓退休警涉在臉書（Facebook）影射時任行政院長謝長廷的養子謝維洲（現名張維洲）耍特權，遭起訴。鄺男在臉書公開道歉，張維洲撤告。北院判決公訴不受理。

酈男去年9月4日晚間在臉書粉絲專頁貼文，指稱某次攔查一名闖紅燈駕駛，卻遭嗆「你知道我爸是誰嗎？」逕行舉發後，他被警局長官處以2支申誡。他在文末寫道「不知遠在日本的謝先生是否收到我深深地思念。」

酈男發文隔天，國民黨立委葉毓蘭（已改名游毓蘭）將酈男貼文分享至臉書，酈男在貼文下方留言「後來，據督察組長私下告知，是謝公子檢舉我態度不佳，並表明他爸的身分…」等內容。

張維洲對鄺男提告。台北地檢署認為鄺男在臉書上張貼不實內容，已損害張維洲的社會評價及人格尊嚴，今年7月間依加重誹謗罪起訴鄺男。

台北地方法院10月13日開庭，鄺男當庭道歉，並同意調解。依據調解內容，鄺男須在自己的臉書粉專刊登道歉聲明7天，張維洲即同意撤回告訴。鄺男隨即在臉書粉專上刊登道歉函。

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道歉函內容為「本人酈俊睿出於誹謗張維洲之惡意，於民國110年9月4日在本人的臉書社群網站『條子鴿』粉絲專頁，誣指張維洲闖紅燈遭攔停後，氣焰囂張地嗆本人『你到底知不知道我爸是誰』，還於收受罰單後，仗著父親是行政院長，向臺北市政府警察局施壓，造成張維洲名譽嚴重毀損，本人深感歉意，在此鄭重道歉。」

張維洲於10月28日遞狀撤回告訴，台北地方法院依刑事訴訟法規定，判決公訴不受理。（編輯：戴光育）1111102