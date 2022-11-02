金馬影后陳淑芳 拍片宣傳向洗錢say no

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法務部2日下午在台北舉行「2022年洗錢防制宣導短片暨Podcast發表會」，金馬影后陳淑芳（右2）、法務部長蔡清祥（左2）等人出席，盼藉影片讓民眾對網路虛擬世界的新興洗錢風險有所認識。中央社記者劉世怡攝 111年11月2日

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（中央社記者劉世怡台北2日電）今年洗錢防制宣導短片邀請金馬影后陳淑芳演出，法務部今天舉行發表會。陳淑芳說，拍片也上了一課，搞懂什麼是「洗錢」及「虛擬幣」，高獲利誘投資很可能是詐騙，要say no。

法務部今天下午舉行「2022年洗錢防制宣導短片暨Podcast發表會」，演員陳淑芳、部長蔡清祥、次長陳明堂、金融監督管理委員會副主任委員蕭翠玲、國立陽明交通大學特聘教授兼財團法人金融消費評議中心董事長林志潔等人出席，現場播出陳淑芳為主角的短片，分別為「大眾篇」、「虛擬資產篇」及「線上遊戲篇」。

法務部新聞稿指出，為了讓民眾對網路虛擬世界的新興洗錢風險有所認識，這次特別邀請熱心公益的陳淑芳擔任洗錢防制宣導代言人，拍攝宣傳短片；此外，為普及宣導防制洗錢及資恐防制的觀念，同時還製播了30秒與3分鐘的動畫片，並錄製了Podcast節目，今天也一併發表。

蔡清祥致詞時指出，行政院洗錢防制辦公室自2017年成立以來，除了負責國際洗錢防制組織的定期評鑑工作和針對評鑑缺失結果召集相關政府部門進行改善外，另一項重要的任務就是推動洗錢防制與打擊資恐、資武的宣導及教育訓練。

蔡清祥說，今年除委請陳淑芳拍短片之外，也首次與人氣插畫家柴語錄合作製作宣導動畫，提醒年輕的朋友們，不要誤觸法網成為洗錢共犯。

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新聞稿指出，針對收聽群眾日益擴增的Podcast頻道，開通了「洗錢防制 金流透明Podcast頻道」作為宣導管道，今年度預計會推出6集，並有不同的主題。例如，遊戲點數、第三方支付、地下匯兌、常見詐欺類型及洗錢防制未來展望等，讓年輕世代透過收聽的方式，也能對洗錢防制及資恐風險能多一層瞭解及防範。

法務部官員指出，這次宣導短片及Podcast節目，除了將在網路上播放外，宣導短片將在有線電視、便利商店、全國金融機構的ATM提款機上播出，並置放在洗防辦網站供民眾點閱觀賞，後續也將提供做為全國公、私部門及各級學校教育宣導使用，透過普及化的擴大宣導，建立全民共同防制洗錢的共識。（編輯：吳協昌）1111102