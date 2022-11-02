侵害著作權案 法官要余正煌2週內提供林智堅住址

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（中央社記者林長順台北2日電）調查官余正煌自訴前新竹市長林智堅侵害著作權案，台北地方法院今天開庭，余正煌、林智堅均未到庭。法官要求余正煌律師2週內提供林智堅的真實姓名及住址，逾期將駁回自訴。

台灣大學8月9日召開記者會，宣布學術倫理審定會決議，認定林智堅與余正煌論文內容高度重疊，而余正煌論文早半年完成，且林智堅無法提出反證，因此認定是林智堅抄襲，撤銷碩士學位。

余正煌9月間委託律師吳俊達、張祐齊、曾威凱到台北地方法院，遞狀自訴林智堅涉嫌違反著作權法。台北地方法院下午首度開庭，法官表示，因處理程序問題，所以採用不公開方式審理。

余正煌委任律師庭訊後受訪指出，法官詢問本案犯罪地是否在台北，台北地院是否有管轄權，他們告訴法官，這本涉及抄襲的論文，發表地是在台灣大學，論文也收藏在台大圖書館，台大是犯罪行為結果地，台大在北院轄區，北院當然有管轄權。

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律師表示，法官也要求查報被告的真實姓名及地址，並要求2週內陳報，逾期駁回自訴，他們和法官說明，知道被告真實姓名與出生年月日，但被告的詳細住址，希望法院提供函文才能向戶政機關查報。

律師說，律師自己跑去戶政機關，戶政機關不可能提供，但法官表示，他們是自訴人，必須自己去查，自己想辦法，法官不會提供函文，他們會努力思考一個被告可以收受、送達的地址。（編輯：李錫璋）1111102