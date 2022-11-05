貫徹南海政策 海巡署太平島進行人道救援演練

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（中央社記者林長順台北5日電）為貫徹政府「使太平島成為人道救援中心與運補基地」的南海政策，海巡署日前會同國防部、交通部、海洋保育署及國家搜救指揮中心等機關，在南沙太平島海域實施人道救援演練。

海巡署指出，這次演練在10月28日舉行，代名為「南援五號演訓」，模擬1艘台灣籍工作船載有20名船員於太平島海域實施港側浚深工程時，因機艙不明原因失火，造成多人受傷、跳海等大量傷病患，救援操演過程緊湊逼真，充分展現各機關協調合作默契，並藉此彰顯台灣於該海域搜救機制及醫療能量，可有效遂行國際人道救援任務。

海巡署表示，這次演練總計動員能量計有3艘艦艇、無人遙控飛行載具（UAV），並輔以遙控式救生圈實施救助，後續也運用攔油索阻絕油污擴散。另外，首次以具醫療艙間的「嘉義艦」參與演練，透過遠距醫療與南沙醫院駐島醫師及國防部國軍高雄總醫院醫師進行3方視訊會診，具體呈現太平島人道救援能量。

海巡署指出，「嘉義艦」於110年4月29日正式成軍，艦上設有診療室、手術室、牙科室、燒燙傷處理室、復溫室、普通病房及負壓隔離病房，配有1名醫官，負責東沙、南沙運補任務。

海巡署強調，未來將持續規劃辦理南海人道救援演練，並深化與周邊國家救援合作機制，實踐太平島成為南海人道救援中心與運補基地的角色與地位。（編輯：方沛清）1111105