高雄站東路通車 騎士疑不熟路況誤闖單行道車禍

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高雄火車站旁站東路10月底通車，站西路原本雙向通車，在站東路啟用後均改為單行道，59歲孫姓男子5日上午疑不熟路況騎車誤闖站西路，遭對向貨車撞倒，孫男左腿骨折送醫。（高市三民一警分局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年11月5日

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（中央社記者洪學廣高雄5日電）高雄火車站旁站東路上月底通車，但因站西路因此改為全線單行道，今天上午一名騎士疑誤闖騎往站西路遭對向貨車撞倒，孫姓騎士左腿骨折送醫，詳細肇事原因待釐清。

高雄火車站旁站東路上月29日通車，站西路原本雙向通車，在站東路啟用後均改為單行道，但有民眾疑不明路況誤闖肇事受傷。

高雄市政府警察局三民一分局發布新聞稿指出，59歲孫姓男子上午6時許疑不清楚站西路已改為單行道，因此騎車沿中山一路至建國三路口準備左轉往西，並與53歲張姓男子駕駛的貨車發生碰撞，孫男人車倒地，左腿骨折送醫。

轄區長明派出所員警獲報到場，確認雙方意識清楚無生命危險，警方依規定酒測，均無酒精反應，全案除依規定測繪，詳細肇事原因及責任仍待進一步釐清。

警方提醒，高雄火車站站東路新開通，站西路及站東路分別規劃為南北向單行道，中山一路往北禁止左轉進入站西路，民眾行駛此路段務必減速慢行，遵從標誌、標線、號誌行駛及交管人員指示。（編輯：郭諭儒）1111105