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祥慶號海上起火 48船員獲救1失蹤

2022/11/7 11:49（11/7 12:28 更新）
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（中央社台北7日電）新華社報導，台灣一艘秋刀魚兼魷魚釣船「祥慶」號昨天上午在北太平洋海面作業時船體起火，附近浙江寧波「甬發1」漁船見狀前往救援了48名船員，另有1人失蹤。

據新華社昨天深夜的消息，昨天上午10時10分許，寧波甬發遠洋漁業股份有限公司向寧波市江北區農業農村局報告，該公司一艘秋刀魚兼魷魚釣船「甬發1」在北太平洋海域成功救起48名遇險的台灣漁船船員。

報導說，事發時，「甬發1」正在北太平洋海域作業航行，發現附近2海浬處有煙霧升起並有救生信號發出。「甬發1」立即向出事地點靠近並進行查看，發現秋刀魚兼魷魚釣船「祥慶」的船體著火，船員已轉移至附近兩條救生筏上。

「甬發1」漁船船長李信楊立即要求本船全體船員向「祥慶」漁船靠攏、展開人道主義救援，之後將兩條救生筏上48名船員成功解救至「甬發1」漁船。

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事後，「甬發1」漁船向「祥慶」漁船所在船公司進行通報，並接收該公司發來的船員名單。經核對後發現有1人失蹤，在確保自身安全的情況下，「甬發1」漁船又圍繞出事海域進行搜救，暫未發現失蹤人員。

據報導，昨天下午1時許，「祥慶」漁船所在船公司派遣的「祥慶財」漁船抵達事發海域，48名船員在新華社發稿時已乘坐救生筏安全過駁至「祥慶財」漁船。（編輯：周慧盈/吳柏緯）1111107

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