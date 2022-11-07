新竹大享容器廠擴建 居民聲請停止執行遭駁確定

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（中央社記者劉世怡台北7日電）新竹大享容器公司工廠擴建案獲新竹縣府環評審查通過，但當地居民認為有污染疑慮，聲請停止執行，法院更一審裁准，案經抗告，最高行政法院今天廢棄原裁定，逆轉駁回當地居民聲請，全案確定。

最高行政法院今天公告主文為，原裁定廢棄，相對人（居民）在原法院聲請駁回；目前尚未公布裁定廢棄的理由，因不得抗告而確定。

法院裁定指出，大享容器公司擬定擴展計畫而提出環境影響說明書供審查，經新竹縣政府環境影響評估審查委員會民國109年7月20日決議審查通過（8票同意通過，4票補正再審），以及在110年1月18日公告環說書的審查結論（原處分）。

本件開發行為讓當地居民認為有污染疑慮，為免施工造成難於回復損害，以及維護身體健康權益，提起行政訴訟以及聲請停止執行。

聲請停止執行部分，一審台北高等行政法院裁准後，二審最高行政法院今年3月底認定原裁定沒有查明本件是否確實有合於原處分執行，將發生難於回復的損害，且有急迫情事的要件，將原裁定廢棄發回。

台北高等行政法院更一審9月間認定，當地居民等人主張的各項權益屬於基本人權，且居住環境安全等一旦受損，環評法所保障其不因開發行為而遭受顯著不利影響的權益，恐怕難於回復，原處分經停止執行後，難認對公益有重大影響，裁准停止執行。

大享、新竹縣政府不服提起抗告，最高行政法院審理後，合議庭今天評議後作出裁定。（編輯：李錫璋）1111107