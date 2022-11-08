詐騙集團凌虐求職者3死案 檢警擴大拘提多人

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（中央社記者劉世怡台北8日電）詐騙集團囚禁、凌虐求職者還棄屍3人，檢警擴大追查今天再拘提多人；士檢截至昨天已複訊20多人，含主嫌「茶董」陳樺韋等16人聲押獲准，另3人昨遭聲押，等候法院訊問後裁定。

新北市警方在士林地檢署指揮下，日前在新北市淡水區與桃園市中壢區分別搗破以34歲呂政儀、21歲張家豪為首的詐騙集團，詐騙集團凌虐並囚禁求職者，警方救出58人、逮獲16名嫌犯。

檢警追查發現，此案有3名受害者死亡。士檢檢察官為確認死因，6日已赴桃園殯儀館就2具遺體進行解剖，今天下午赴南投殯儀館就1具遺體進行解剖。

檢警透露，部分被告獲交保後，透過APP通訊軟體Telegram，在詐團的群組貼出警方訊問內容，並提醒共犯要如何自保，還教導如何製造斷點以及避免手機被扣或凌虐被害人等證據曝光。

不過，高檢署針對本案已指示士林地檢署全力偵辦，並由科技偵查犯罪中心支援數位採證與鑑識等人力，清查金流、人流以及手機鑑識，擴大偵辦，相關數位證據已陸續還原中。

檢警擴大追查部分，第1波逮捕鄭姓男子等8名嫌犯（其中1名為少年），除少年移送少年法庭、諭令1人交保，聲押禁見6嫌獲准；第2波逮捕張姓男子等8名嫌犯（其中1名為少年），除1名少年移送少年法庭，檢方將其餘7人聲押禁見獲准。

檢警第3波逮捕主嫌綽號「茶董」的陳樺韋，在他的租屋處起獲新台幣52萬元現金，疑為詐欺所得；陳樺韋做筆錄時僅承認與淡水、中壢幹部合作，檢方將他聲押禁見獲准。

第4波為新北市刑警大隊於桃園逮獲協助棄屍3名嫌犯，檢方除將周嫌請回外，邱嫌及葉嫌因涉遺棄屍體罪，犯嫌重大等，檢方將2人聲押禁見獲准。

第5波，警方於6日逮獲運送物資及發放薪水曾姓嫌犯、另蔡姓犯嫌涉協助棄屍而自行投案，以及1名謝姓嫌犯到案，3人昨天經檢察官複訊後，都遭聲押禁見，等候法院下午開庭訊問後裁定。

警方今天再拘提多人到案，將於警詢後移送士檢複訊。（編輯：李亨山）1111108