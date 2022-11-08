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雲林檢警查賄選成效好 檢察總長頒贈30萬元嘉勉

2022/11/8 18:47（11/8 19:46 更新）
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雲林地區司法警察查賄選成效良好，案件以麥寮鄉、台西鄉即占近半數。檢察總長邢泰釗（左2）8日前往雲林縣台西警分局致意，並補助雲林地檢署選舉查察業務費新台幣30萬元嘉勉辛勞。（最高檢察署提供）中央社記者劉世怡傳真 111年11月8日
雲林地區司法警察查賄選成效良好，案件以麥寮鄉、台西鄉即占近半數。檢察總長邢泰釗（左2）8日前往雲林縣台西警分局致意，並補助雲林地檢署選舉查察業務費新台幣30萬元嘉勉辛勞。（最高檢察署提供）中央社記者劉世怡傳真 111年11月8日
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（中央社記者劉世怡台北8日電）雲林地區司法警察查賄選成效良好，案件以麥寮鄉、台西鄉即占近半數。檢察總長邢泰釗今天為此赴雲林縣台西警分局致意，並補助雲林地檢署選舉查察業務費30萬元嘉勉辛勞。

最高檢察署發布新聞稿指出，選舉投票將至，各地選情激烈，今年10月起，雲林縣司法警察全員動員，檢、警聯手打擊不法，於麥寮鄉、台西鄉、褒忠鄉等處，查獲多起縣長、縣市議員等，現金賄選、贈送禮品等案件，傳喚100多人，羈押9人，並扣押賄款及禮盒等物。案件以麥寮鄉、台西鄉即占近半數，目前麥寮地區選情激烈。

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檢察總長邢泰釗希望檢警人員對於賄選等不法情事，能夠速查嚴辦，如有犯罪情節重大者並請求法院從重量刑，以導正選風，並於今天赴雲林縣警察局台西分局致贈水果禮盒，並補助雲林地檢署選舉查察業務費新台幣30萬元嘉勉辛勞。

刑泰釗表示，要讓下一代有更好的生活環境，都要靠政治人物的領導，如果政風敗壞，就不可能有良好的政治人物，所以熱愛鄉土，就不能讓不法行為影響選舉，希望國人挺身而出勇於檢舉，提供情資給檢察官，共同合作查察不法。（編輯：李錫璋）1111108

邢泰釗
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