詐騙集團囚虐案 最高檢籲警加強查察新興社區

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（中央社記者蕭博文台北9日電）士林地檢署偵辦詐騙集團囚虐案，迄今聲押21嫌獲准。最高檢呼籲警察機關加強查察入住人口較少的新興社區，以嚇阻類似事件發生，檢察總長邢泰釗今天則前往士檢嘉勉檢察團隊。

最高檢察署發布新聞稿指出，民眾報案稱有人北上求職卻遭限制行動，案由士檢指揮新北市、桃園市警察偵辦，在淡水、中壢民宅救出58人，並凍結人頭帳戶，清查匯款流向，運用數位採證及鑑識，追查是否有其他共犯。

邢泰釗今天親赴士林地檢署嘉勉檢察官團隊日以繼夜偵辦，並贈送水果禮盒慰勉辛勞。

邢泰釗並指示本案應速查嚴辦、向上溯源，追查人流、清查資金，並查扣不法所得，若證據已達起訴門檻，宜儘速提起公訴，具體求刑，以平民怨及避免造成民眾不安。

最高檢則指出，詐騙集團租用入住人口較少且管理委員會未成立的新興社區大樓，作為囚禁被害人的場所，顯見此類型社區大樓已成為詐騙集團犯罪場域。

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最高檢表示，被害人多為求職遭拘禁，為避免類似悲劇再度發生，警察機關未來應加強查察入住人口較少的新興社區大樓，及清查民眾報案的求職失蹤人口，以杜絕不法。

最高檢指出，社群網站、手機簡訊，打著「免經驗、輕鬆賺錢」、「包吃包住、一周賺數萬」、「年收入百萬」、「不用進辦公室」、「快速致富」求職廣告，肯定是詐騙手法，呼籲求職勿受高薪及完美福利利誘，對徵才公司應事前查詢並瞭解公司狀況，面試時要告知家人、朋友，或請親友陪同，務必注意自身安全。（編輯：吳協昌）1111109