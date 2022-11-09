更多編輯台推薦新聞：
美式中餐霸主「熊貓快餐」出身台灣 50年累積逾千億資產
生活

美式中餐霸主「熊貓快餐」出身台灣 50年累積逾千億資產

宜蘭西帽山年雨量破萬 創台灣紀錄
生活

宜蘭西帽山年雨量破萬 創台灣紀錄

韋禮安THE FIRST TAKE演唱「如果可以」台灣歌手受邀第一人
娛樂

韋禮安THE FIRST TAKE演唱「如果可以」台灣歌手受邀第一人

11/7起確診者7+n、接觸者免居家隔離 防疫新制一次看
生活

11/7起確診者7+n、接觸者免居家隔離 防疫新制一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

詐騙集團囚虐案 最高檢籲警加強查察新興社區

2022/11/9 22:09
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博文台北9日電）士林地檢署偵辦詐騙集團囚虐案，迄今聲押21嫌獲准。最高檢呼籲警察機關加強查察入住人口較少的新興社區，以嚇阻類似事件發生，檢察總長邢泰釗今天則前往士檢嘉勉檢察團隊。

最高檢察署發布新聞稿指出，民眾報案稱有人北上求職卻遭限制行動，案由士檢指揮新北市、桃園市警察偵辦，在淡水、中壢民宅救出58人，並凍結人頭帳戶，清查匯款流向，運用數位採證及鑑識，追查是否有其他共犯。

邢泰釗今天親赴士林地檢署嘉勉檢察官團隊日以繼夜偵辦，並贈送水果禮盒慰勉辛勞。

邢泰釗並指示本案應速查嚴辦、向上溯源，追查人流、清查資金，並查扣不法所得，若證據已達起訴門檻，宜儘速提起公訴，具體求刑，以平民怨及避免造成民眾不安。

最高檢則指出，詐騙集團租用入住人口較少且管理委員會未成立的新興社區大樓，作為囚禁被害人的場所，顯見此類型社區大樓已成為詐騙集團犯罪場域。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

最高檢表示，被害人多為求職遭拘禁，為避免類似悲劇再度發生，警察機關未來應加強查察入住人口較少的新興社區大樓，及清查民眾報案的求職失蹤人口，以杜絕不法。

最高檢指出，社群網站、手機簡訊，打著「免經驗、輕鬆賺錢」、「包吃包住、一周賺數萬」、「年收入百萬」、「不用進辦公室」、「快速致富」求職廣告，肯定是詐騙手法，呼籲求職勿受高薪及完美福利利誘，對徵才公司應事前查詢並瞭解公司狀況，面試時要告知家人、朋友，或請親友陪同，務必注意自身安全。（編輯：吳協昌）1111109

邢泰釗
花蓮新城警分局查賄績效佳 邢泰釗嘉勉致贈水果 雲林檢警查賄選成效好 檢察總長頒贈30萬元嘉勉
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族