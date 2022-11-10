立委籲速辦陳檡文涉警紀案 徐國勇：政風調查中

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（中央社記者黃麗芸台北10日電）國民黨立委鄭麗文今天質詢指出，為何警大校長陳檡文涉警紀案迄今仍未處理，引發基層不滿，要求速辦。內政部長徐國勇答詢表示，政風單位調查中，報告出爐後簽報到行政院處理。

立法院內政委員會進行「查緝人蛇集團誘騙移工脫逃暨外來人口逾期停（居）留查處情形、停止外來人口自動延期停留機制及其他配合邊境鬆綁、檢疫措施之相關因應作為」專題報告及備質詢。

陳檡文、台北市警察局中山分局偵查隊長林弘基陸續被爆涉警紀案。鄭麗文質詢指出，近來警界高層風紀敗壞，對警界形象打擊重大，但台北市警火速懲處，為何陳檡文部分迄今仍未處理？

鄭麗文認為，陳檡文案影像人贓俱獲很清楚，為何未知所進退或明快處理、且陳檡文還說自己是奉命情蒐，但警政署長黃明昭指陳檡文沒有事前報備及事後報告，做清楚切割，究竟問題在哪？警政署是否有相關的紀錄？

她認為，高階警官未遵守情蒐相關規定，現在有許多基層員警不滿，認為是一國兩制，究竟陳檡文是被委託什麼任務？若無，就是罪加一等、硬拗，否則已事隔5年多才曝光，是否意味警界高層鬥爭很厲害，這件事要越快處理越好，應盡快真相大白。

徐國勇答詢表示，林弘基案的賭博情形很清楚，陳檡文案持續處理中，由於警大校長為三級機關首長，目前已交政風單位進行調查，他在第一時間就要求徹查此事，待政風調查報告出爐後，他會簽報到行政院處理，目前都依序進行中。

有關陳檡文涉案，黃明昭答詢指出，警政署有調閱相關紀錄查看，但確實沒有這筆紀錄。（編輯：戴光育）1111110