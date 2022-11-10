嘉縣演練山難搜救逼真 消防員崩壁處紮營過夜

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嘉義縣消防局9、10日一連2天動員3個大隊共29人在阿里山域進行無腳本的山難搜救演練，搜救人員還需爬越阿里山林鐵眠月線大崩壁，並在此處紮營等，演練過程十分逼真。（嘉義縣消防局提供）中央社記者蔡智明傳真 111年11月10日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣10日電）嘉義縣消防局強化山域搜救能力，昨天與今天在阿里山進行山難搜救演練，動員大批人馬實地演練，夜晚還在眠月線大崩壁處紮營，過程逼真讓民眾誤以為真的發生山域事故。

嘉義縣消防局今天發布新聞稿指出，一連2天動員3個大隊29人在阿里山域進行無腳本的山難搜救演練，特聘消防署山域搜救訓練教官林瑞安指導，為強化山域搜救能力。

消防局長呂清海指出，搜救人員分別前往阿里山林鐵眠月線、水山線步道、療癒步道等進行搜救，有一組人員於入夜後甚至在眠月線大崩壁處紮營，2天的演練逼真，讓許多民眾誤以為真的發生山域事故。

呂清海說，搜救演練勤務最後設定是在水山線靠近月台木棧道下方，發現失聯民眾，搜救人員陸續集結且運用繩索架設、籃式擔架等器材將受困民眾救起至路面，並運用阿里山分隊自製的軌道台車將人送醫。

呂清海強調，嘉義縣消防局時常面臨山難事故，搜救過程中不只會起大霧、下大雨看不清四周，且發生事故多在路徑狹隘難行之處，充滿挑戰，也增加搜索的危險性，必須精進同仁對山域事故各項搜救的觀念與能力。

消防局表示，嘉義縣山區今年山難搜救至今統計次數共29件，受傷25人、死亡2人。（編輯：謝雅竹）1111110