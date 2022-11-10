因病評量補考分數7折計算 國中生興訟敗訴

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（中央社記者劉世怡台北10日電）傅姓學生民國103年就讀新竹市某國中時，不滿其因病評量補考的分數，校方打7折計算，提起行政訴訟。法院今天認定校方輕微干預難認為構成侵害權利，判決駁回。還可上訴。

台北高等行政法院更一審合議庭指出，校方於103年1月16日及17日舉行第3次定期評量，傅姓學生第一天有參加評量，第二天因病未參加，後來補考後，成績依評量辦法規定，就超過60分部分以7折計算，任課老師折算後，分別為數學71分、英語76分、歷史65.25分及地理71分。

傅姓學生接獲第3次定期評量成績通知單，認為校方的規定計算成績部分，無明確法律授權而屬無效，提起行政訴訟，獲敗訴確定後，聲請釋憲。

司法院釋字784號解釋，各級學校學生包括小學生，如果覺得權利遭學校侵害，都可提出行政訴訟救濟。

傅姓學生後來以釋憲結果，聲請再審，獲最高行政法院廢棄原裁判，發回台北高等行政院更審。

北高行更一審合議庭認為，依司法院釋字784號解釋，是否侵害學生權利，須根據行政訴訟法或其他相關法律規定，整體考量學校所採取措施之目的、性質及干預程度，依個案情節具體判斷。

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北高行認為，傅姓學生的4科成績均屬及格，且為單一、個別科目的成績評量，未導致其須補考、重修、無法畢業或究為取得畢業證書或修業證明書差異的結果，也無須另行支付何費用。

合議庭指出，成績評量是學校為履行教育任務對於學生學習成效所為的評斷，縱使傅姓學生成績評量結果，未能符合其主觀期待，但仍僅對其屬輕微的干預，難以認為構成侵害權利，因此判決駁回，還可上訴。（編輯：張銘坤）1111110