週刊爆警察與檢察官豪宅歡唱 新北檢：已分案調查

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（中央社記者高華謙新北11日電）警界近日傳出高層到招待所歡唱賭牌，引發關注。鏡週刊今天報導，新北檢王姓檢察官曾受警察邀請到北市某豪宅等處唱歌；新北檢說，為瞭解詳細情況及是否涉有違失，已分案調查。

鏡週刊報導，警政署政風室2020年在餐廳辦尾牙，不少警界高層都有出席，新北市政府警察局刑事警察大隊高層後來邀約到台北市信義區某豪宅唱歌，包括台灣新北地方檢察署王姓檢察官與警政署政風室黃姓主任都有出席，現場只有檢察官與警察。

鏡週刊報導，同年7月，黃姓與王姓檢察官也受警方邀請到一處銀樓地下室唱歌，2人都稱是檢警出席歡唱聯誼，沒有外人與會。

新北地檢署今天晚間表示，對於鏡週刊報導，新北檢立即責令廉政署進行相關調查，至於報導稱檢察官參加檢警聯誼餐敘及受邀至銀樓地下室及信義區唱歌等內容，目前正由內政部政風處依法查處中。

新北地檢署說，遭指涉的警政署政風室黃姓主任，將由廉政署先調離現職，靜候調查，另王姓檢察官部分，新北地檢署已分案調查。

新北地檢署表示，將秉持勿枉勿縱立場，責由廉政署及台高檢署督導深入查明原委，務求儘速釐清事實，一切依法嚴正處理。（編輯：陳正健）1111112