國1台南北向路段4車追撞1傷 疑未保持安全距離
2022/11/12 14:30（11/12 15:06 更新）
國道1號台南北向路段308.4公里12日上午發生4車追撞，1人受傷送醫，一度造成交通回堵3公里。（國道公路警察局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年11月12日
（中央社記者張榮祥台南12日電）國道1號台南北向路段308.4公里今天上午發生4車追撞，1人受傷送醫，一度造成交通回堵3公里，國道警察初判肇因於未保持安全距離，確切原因有待進一步調查。
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國道公路警察局第四公路警察大隊警員指出，國道1號台南北向路段308.4公里今天上午9時許發生4車追撞，24歲蕭男駕駛自小客貨車疑未保持安全距離，撞擊36歲何男駕駛的自小貨車，何男也疑未保持安全距離，撞擊48歲許男駕駛的自小客車，再推撞57歲王男駕駛的自小客貨車，1人受傷送醫，駕駛全未酒駕。
這起追撞車禍一度造成交通回堵3公里，事故車輛半小時內拖吊離開，全線中午前恢復順暢。（編輯：謝雅竹）1111112
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