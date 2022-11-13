48歲男參加田中馬健跑組 倒臥騎樓送醫不治

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邁入11年的「台灣米倉，田中馬拉松」13日在田中鎮公所熱鬧起跑，吸引約1萬6800名跑者參加，彰化縣長王惠美等人出席為選手打氣並鳴槍起跑。（彰化縣政府提供）中央社記者蕭博陽彰化傳真 111年11月13日

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（中央社記者蕭博陽彰化縣13日電）李姓男子今天參加田中馬拉松9.7公里健跑組，途經賽道約8.5公里處疑因天氣炎熱倒臥民宅騎樓，民眾起初以為李男在休息，後來發現不對勁報案，救護員到場已無心跳，送醫不治。

邁入11年的「台灣米倉，田中馬拉松」今天在田中鎮公所熱鬧起跑，吸引約1萬6800名跑友參加，但48歲李姓男子被發現倒臥騎樓且呈OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，送醫搶救無效，田中馬拉松賽會透過聲明稿表示，對於意外深表遺憾，已第一時間通知家屬。

田中馬拉松賽會表示，李男參加田中馬拉松健跑組賽程9.7公里，約上午8時50分至9時途經賽道8.5公里處員集路二段時，疑因天氣炎熱倒臥民宅騎樓，民眾起初以為李男在休息，後來搖晃身體無反應，立即報案，救護人員上午9時8分抵達，李男已失去生命徵象。

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賽會指出，救護員當場施予急救，並火速送往田中鎮仁和醫院，最後搶救無效，已通知家屬前往殯儀館，同時呼籲民眾，後疫情時代運動有益身心健康，但久未努力運動情況下，應量力而為，以防意外發生。

彰化縣長王惠美等人出席為選手加油打氣，並與來賓共同鳴槍；王惠美致詞表示，田中馬拉松今年可說是環保綠色賽事，包含富邦金控公司為跑者種樹、沿途使用杯子都可回收再利用、泰山企業響應回收使用的寶特瓶、改採電子化完賽證書、大會用電動車計時及領跑，朝零廢棄、零污染、永續再生目標邁進。（編輯：陳仁華）1111113