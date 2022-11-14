酒店女撞死烘焙師滿5年 死者姊寫信：贖罪找價值

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（中央社記者蘇木春台中14日電）雅妃烘焙坊陳姓負責人，5年前遭在金錢豹酒店工作的顏女酒駕撞死，陳男姊姊今天在寫給顏女的信中表示，如果贖罪的當下，又能活得有價值，相信是一種洗淨，對受害家庭也是一種安慰。

陳男的姊姊今天凌晨在雅妃烘焙坊臉書粉絲團，貼出親手寫給顏女的信，她表示，弟弟離世第5年，寫給顏女第幾封信她也忘了，剛為父親慶生，一切都很愉快平靜。

陳男的姊姊在信中描述自己近日的生活，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情下照顧孩子的過程，以及開始架設網站寫文章，做自己有興趣的工作。

她表示，今年夏天收到顏女的來信，直到這個月才拆開看，看到顏女來信中透露的自省，她也關心對方在獄中做的嘗試，甚至詢問顏女與孩子的親子關係，且詢問未來出獄後若找工作，是否會坦然面對過去的一切。

陳男姊姊指出，這些年酒駕零容忍的影響，一點一滴在社會潛移默化，因酒駕而破碎的家庭有逐漸減少，但只要出現一件，就是對受害家庭造成巨大的傷痛。

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談到過去的案件，陳男姊姊指出，對她來說，弟弟逝去對酒駕的改善只有一點點，所以，她對顏女表示，「妳還活著，我和父母都還活著，只有活著才能繼續影響」，坦然地活著贖罪，勢必要比死來的痛苦，但如果贖罪的當下，又能活得有價值，她相信對顏女是一種洗淨，對受害家庭也是一種安慰。

顏女在民國106年11月14日凌晨，涉吸毒並酒後駕駛自小客車，於台中市西屯區撞死陳男，顏女被判處9年6月定讞，判賠新台幣1068萬元；顏女並於107年9月入獄。（編輯：卞金峰）1111114