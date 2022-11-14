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法扶服務詐欺加害人較多 立委：二次傷害被害人

2022/11/14 12:24
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（中央社記者林長順台北14日電）民進黨立委陳歐珀今天指出，詐欺日益增多，根據統計，法律扶助基金會扶助案件中，詐欺、背信排第一位，且服務詐欺加害人比較多，簡直是二次傷害被害人。

立法院司法及法制委員會上午邀請司法院秘書長林輝煌列席說明立法計畫，並備質詢。林輝煌報會中報告法律扶助基金會112年度預算書及監督管理概況。

林輝煌表示，司法院自民國93年至今年10月31日為止，共捐助新台幣37億9500萬元、業務運作經費162億8674萬元，合計200億8174萬餘元。112年度編列預算數為基金為2000萬元，業務運作經費14億2480萬6000元，合計為14億4480萬6000元。

陳歐珀質詢時指出，詐欺案日漸猖獗，從106年詐欺案共6萬3000多件，去年達到12萬多件，比例從13.1%左右增至23.4%，而法律扶助基金會110年度刑事案件所涉罪名，詐欺排第1位。

陳歐珀質疑，「我們是要服務被害人還是加害人」，詐欺案是要服務被害人才對，離譜的是，他看了資料，法扶服務加害人比較多，簡直是二次傷害被害人。

林輝煌表示，在刑事訴訟程序中，檢察官通常可以代表被害人做主張。不過，陳歐珀認為，法律扶助服務加害人，邏輯上說不過去。

陳歐珀說，雖然詐欺、背信是公訴罪，被害人不用法扶協助，但詐欺被害人提起民事訴訟，就有必要請法扶協助，錢應該用在正義的一方，法扶基金會應該積極一點，協助詐欺被害人。（編輯：方沛清）1111114

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