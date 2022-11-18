涉收陸企資金對台認知作戰 調查局約談6人送辦

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（中央社記者蕭博文台北18日電）調查局今天表示，由蔡姓男子經營的中華微視涉嫌透過臉書對台進行認知作戰，並收受由中共解放軍退伍人員擔任董事長的大陸微視提供的資金，已約談蔡男等6人移送新北檢偵辦。

調查局發布新聞稿表示，「中華微視」及「兩岸頭條」等臉書（Facebook）粉絲專頁散布「日本為『台海突發狀況』預作撤僑準備，認台灣將踩踏中共紅線」等不實訊息，資安工作站為此成立專案積極調查。

資安工作站發現，「中華微視」及「兩岸頭條」等粉絲專頁與大陸微視網絡科技江蘇有限公司、香港中華微視有限公司，及在台設立的中華微視股份有限公司有高度關聯，共同藉社群平台投放內容爭議且參雜不實訊息，企圖帶動台灣社會輿論風向影響民眾認知。

調查局指出，案經報請新北地方檢察署黑金專組檢察官李宗翰指揮，14日動員資安工作站、北部地區機動工作站等單位多名調查官，搜索中華微視及蔡姓負責人住居所等4處所，查扣數位設備、電磁紀錄等證物，並約談蔡姓負責人等6人到案。

資安工作站過濾電磁紀錄、帳冊等證物，發現蔡姓負責人及張姓前妻等人，受陸方指示在台成立中華微視經營多媒體事業，播送與推廣大陸微視及香港微視的影音項目，另協助經營、管理臉書「中華微視」等粉絲專頁及Youtube頻道，轉貼分享影片及貼文。

資安工作站查出，蔡姓負責人未經經濟部投資審議委員會許可，即與大陸微視及香港微視宋姓董事長（中共解放軍退伍背景）簽訂「戰略合作協議」，約定由大陸微視及香港微視出資人民幣300萬元，以取得中華微視公司67%股權，俾利推動陸方指示的業務。

新聞稿指出，中華微視目前已收受陸方提供的人民幣50萬元資金，涉嫌違反台灣地區與大陸地區人民關係條例相關規定。

此外，資安工作站查知蔡姓負責人除成立中華微視，另成立3間人頭公司利用循環交易、虛開發票方式逃漏營業稅並虛增中華微視資本額，涉嫌違反稅捐稽徵法等罪。案經檢方複訊，蔡男及張女分別以新台幣9萬元及5萬元交保。（編輯：張銘坤）1111118