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金門查獲虛偽陪選 2鄉長候選人遭羈押

2022/11/19 16:45
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（中央社記者黃慧敏金門縣19日電）金門地方檢察署表示，縣內蔡姓鄉長候選人憂心同額競選無法達到法定票數，涉嫌以不正利益唆使陳姓候選人「虛偽陪選」鄉長，2名候選人及蔡姓中間人今天經金門地方法院裁定羈押獲准。

金門地檢署下午發布新聞表示，日前接獲檢舉情資，經研判分析後發現，某區蔡姓鄉長候選人疑因擔心參選的選區將淪於同額競選，而得票數又難以達到公職人員選舉罷免法第70條所定最低當選票數（即選舉人數20%），將導致選舉無效，涉嫌以不正利益唆使陳姓候選人「虛偽陪選」鄉長，藉以規避前述最低當選票數的限制。

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主任檢察官劉建志表示，經積極查證後，地檢署承辦檢察官，認時機已成熟，協同最高檢察署檢察總長指派支援查賄的台中地方檢察署檢察官，自17日起連續多日，共同指揮金門縣警察局金湖分局，並會同刑事警察局偵查第一大隊、花蓮縣警察局新城分局等單位，持福建金門地方法院核發的搜索票，跨海搜索案件關係人住居所等處所共3處，並陸續拘提蔡姓鄉長候選人等案件關係人共5人到案說明。

劉建志表示，經過檢察官複訊後，認定蔡姓鄉長候選人、陳姓鄉長候選人和蔡姓中間人，涉犯選罷法97條第1項後段、同法97條第2項後段等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯及證人、湮滅證據之虞，昨天晚間依法向金門地方法院聲請羈押。蔡姓候選人等3人都在今天經金門地院裁定羈押獲准。（編輯：謝雅竹）1111119

劉建志
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