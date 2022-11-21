更多編輯台推薦新聞：
喬科維奇ATP年終賽6度封王 追平費德瑞紀錄
運動

喬科維奇ATP年終賽6度封王 追平費德瑞紀錄

不斷更新／2022世足卡達登場 賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新／2022世足卡達登場 賽程戰績、直播管道看這裡

世界盃足球賽歷年主題曲一次聽 勾起最多熱血回憶是哪首？
運動

世界盃足球賽歷年主題曲一次聽 勾起最多熱血回憶是哪首？

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看
政治

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

確診者不能投票遭疑違憲 司法院：不便表示意見

2022/11/21 17:26
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林長順台北21日電）九合一選舉確診者不能出門投票，國民黨立法委員曾銘宗今天詢問司法院秘書長林輝煌是否違憲。林輝煌指出，必須要先成為個案後，再由憲法法庭判決，司法院不便表示意見。

九合一選舉將於26日舉行，有立委認為確診者及隔離者當天不能出門投票，有違憲疑慮，更指是中選會沒收投票權。中選會主委李進勇日前指出，大法官690號解釋認定這樣沒有違憲之嫌。

林輝煌今天到立法院司法及法制委員會專題報告並備質詢。曾銘宗問林輝煌，人民的投票權是憲法明文規定，26日就要投票了，中選會跟疫情指揮中心說確診者不能投票，沒收憲法賦予人民的權利，是否違反釋字第690號解釋。

林輝煌表示，司法院是司法行政機關，不適合就即將形成的爭議表示意見。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

曾銘宗指出，釋字第690號解釋強調強制隔離沒有違反憲法，但並無提到確診者不能投票、沒收投票權沒有違憲。林輝煌表示，確診者不能投票是否違憲，必須先成為個案，再由憲法法庭判決，司法院不適合表示意見。

曾銘宗詢問若發生確診者無法投票後，民眾該如何確保權益、尋求救濟。林輝煌答覆，可先經過訴願、行政訴訟，最終判決確定後，若仍不利當事人，則可聲請釋憲。至於是否會造成選舉無效或更大的衝擊，林輝煌表示，不清楚到時候具體形成的個案形式為何，司法院不敢預測。（編輯：李錫璋）1111121

#林輝煌
#曾銘宗
#司法院
林輝煌
法扶服務詐欺加害人較多 立委：二次傷害被害人 立院初審刑事訴訟法 完善保安處分程序權保障
曾銘宗
藍營質疑林佳龍團隊賄選 新北檢：已傳喚部分人 藍籲確保金融消費權益 金管會：列為檢查重點
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族