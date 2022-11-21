確診者不能投票遭疑違憲 司法院：不便表示意見

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（中央社記者林長順台北21日電）九合一選舉確診者不能出門投票，國民黨立法委員曾銘宗今天詢問司法院秘書長林輝煌是否違憲。林輝煌指出，必須要先成為個案後，再由憲法法庭判決，司法院不便表示意見。

九合一選舉將於26日舉行，有立委認為確診者及隔離者當天不能出門投票，有違憲疑慮，更指是中選會沒收投票權。中選會主委李進勇日前指出，大法官690號解釋認定這樣沒有違憲之嫌。

林輝煌今天到立法院司法及法制委員會專題報告並備質詢。曾銘宗問林輝煌，人民的投票權是憲法明文規定，26日就要投票了，中選會跟疫情指揮中心說確診者不能投票，沒收憲法賦予人民的權利，是否違反釋字第690號解釋。

林輝煌表示，司法院是司法行政機關，不適合就即將形成的爭議表示意見。

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曾銘宗指出，釋字第690號解釋強調強制隔離沒有違反憲法，但並無提到確診者不能投票、沒收投票權沒有違憲。林輝煌表示，確診者不能投票是否違憲，必須先成為個案，再由憲法法庭判決，司法院不適合表示意見。

曾銘宗詢問若發生確診者無法投票後，民眾該如何確保權益、尋求救濟。林輝煌答覆，可先經過訴願、行政訴訟，最終判決確定後，若仍不利當事人，則可聲請釋憲。至於是否會造成選舉無效或更大的衝擊，林輝煌表示，不清楚到時候具體形成的個案形式為何，司法院不敢預測。（編輯：李錫璋）1111121