宜蘭2鄉代、1里長候選人涉行賄 遭起訴

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（中央社記者王朝鈺宜蘭22日電）宜蘭地檢署偵辦五結鄉某簡姓鄉民代表候選人、南澳鄉某林姓鄉民代表候選人、頭城鎮某林姓里長候選人涉行賄案，今天偵查終結，各依公職人員選舉罷免法提起公訴。

宜蘭地檢署發布新聞稿指出，這名簡姓候選人以每票新台幣1000元對價，按照戶內有投票權人數，涉嫌交付2000元至6000元不等現金給10名選民，約定投票支持，但其中有3人拒絕收受。

檢方表示，這名簡姓候選人密集向選民行求賄賂高達37票以上，嚴重破壞民主法治根基，因偵查中已自白犯行，犯後態度尚可等情，請求法院量處適當刑責。

另外，南澳鄉某林姓鄉民代表候選人以每票1000元對價，按照戶內有投票權人數，涉嫌分別交付3000、4000及4000元給3名選民，約定投票支持。

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檢方表示，這名林姓鄉民代表候選人涉犯公職人員選舉罷免法，投票交付賄賂罪嫌，因偵查中已自白犯行，檢察官依規定，請求法院依法減輕刑責。

檢方指出，頭城鎮某林姓里長候選人以每票1000元對價，涉嫌共交付4000元給有投票權的邱姓選民，約定戶內4名（其中3名為邱姓選民不知情的子女）有投票權人將投票支持。這名林姓里長候選人於偵查中已自白犯行，檢察官依規定，請求法院依法減輕刑責。（編輯：戴光育）1111122