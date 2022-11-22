免費招待按摩剪髮 板橋某里長候選人10萬交保

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（中央社記者高華謙新北22日電）新北檢方調查，板橋區黃姓里長候選人為尋求支持，免費為百餘人提供按摩、推拿或剪髮等服務，還未經許可設專戶收受數十萬元政治獻金，新北地院今天裁定黃男以10萬元交保。

新北地方檢察署調查，黃男為尋求選民支持，今年10月及11月間透過社群網站臉書（Facebook）社團與LINE群組等方式告知，只要在競選總部填寫年籍等資訊，可由整復師免費提供每人市價新台幣數百元的按摩、推拿與整復服務，還有理髮師免費剪髮，共計服務百餘人次。

此外，檢方還查出他未經許可設立專戶，收受新台幣數十萬元政治獻金。

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新北地方檢察署昨天指揮法務部調查局新北市調查處等，兵分5路搜索黃男位在板橋區住家、競選辦公室與某中醫診所等，查扣相關文書等物證，並通知被告黃男及11名證人到案說明。

檢察官複訊後，認黃男違反公職人員選舉罷免法與政治獻金法等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有事實足認為有勾串證人之虞，向新北地院聲請羈押，經新北地院裁定10萬元交保。（編輯：李錫璋）1111122