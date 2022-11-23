涉假借贊助文宣品賄選 彰縣議員候選人父子聲押

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（中央社記者吳哲豪彰化23日電）彰化檢方查出彰縣施姓議員候選人及施父，涉假借贊助同選區村里長、鄉鎮代表候選人文宣品，要求投票支持，等同以每人7500元至5萬5000元不等費用行賄，施姓候選人父子訊後遭檢方聲押。

彰化地檢署檢察官蔡勝浩、姚玎霖21日及22日，指揮彰化縣警察局刑警大隊偵四隊等單位，兵分多路前往施姓議員候選人住處、辦公室等地點搜索，查扣帳冊等相關物品，並通知施姓候選人、施父等8人到案說明。

彰化地檢署襄閱主任檢察官吳宇軒今天接受中央社記者電訪時說，施姓議員候選人及施父，假借贊助文宣品之名，幫忙同選區內村里長及鄉鎮代表候選人製作原子筆、口罩等競選文宣品，再將文宣品贈送給村里長及鄉鎮代表候選人。

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檢方指出，施姓候選人及施父製作的文宣品雖然只印上村里長或鄉鎮代表候選人的姓名及號碼，不過在交付口罩等文宣品時，卻要求對方在縣議員選舉時投票支持，等同以每人新台幣7500元至5萬5000元不等費用行賄選之實。

檢方訊問施姓候選人及施父後，認為2人涉嫌違反公職人員選舉罷免法嫌疑重大，且有勾串、滅證之虞，向彰化地方法院聲請羈押禁見；其餘6人，檢察官則諭令1萬元至20萬元不等金額交保候傳。（編輯：謝雅竹）1111123