九合一選戰倒數 邢泰釗赴台南屏東慰勉檢調

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選戰進入倒數階段，各司法機關近日均查獲多起賄選案件，最高檢察署檢察總長邢泰釗（中）23日親自前往調查局屏東縣調查站，慰勉調查官多日查賄辛勞，眾人比讚合影。（最高檢察署提供）中央社記者蕭博文傳真 111年11月23日

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（中央社記者蕭博文台北23日電）最高檢察署表示，台南、屏東地檢署近日分別查獲多起賄選案，檢察總長邢泰釗今天為此親赴台南、屏東地檢署慰勉檢察官辛勞，也到調查局屏東縣調查站表示肯定。

最高檢發布新聞稿指出，選戰進入倒數階段，各司法機關近日均查獲多起賄選案件；台南地檢署查獲市議員妨害選舉案件，屏東地檢署則查獲選舉賭盤、賄選共計23件，羈押10餘人，並查扣現金新台幣100餘萬元。

新聞稿指出，邢泰釗今天親赴台南、屏東地檢署贈送水果慰勉檢察官辛勞，並前往屏東縣調查站慰勉調查官多日查賄奔波辛勞。

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邢泰釗表示，地檢署及調查處站在選舉查察期間均全力查賄，以堅定決心維持選舉秩序，請檢調人員再接再厲，嚴密查察，讓選情激烈地區，僥倖之徒賄款無法送出，賄選餐會不敢舉辦。

新聞稿最後提到，檢察機關已全員待命並進駐分局，嚴查賄選，凡賄選經起訴者，將聲請法院從重量刑；僥倖當選者，檢察機關也將提起當選無效之訴，請候選人切勿以身試法。（編輯：張銘坤）1111123