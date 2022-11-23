涉假借贊助文宣品賄選 彰縣議員候選人父子羈押禁見

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（中央社記者吳哲豪彰化23日電）彰縣施姓縣議員候選人及施父，涉假借贊助同選區村里長、鄉鎮代表候選人文宣品要求投票支持，等同以金錢行賄，施姓候選人父子訊後下午遭檢方聲押，法院晚上裁定2人羈押禁見。

彰化地檢署檢察官蔡勝浩、姚玎霖21日及22日，指揮彰化縣警察局刑警大隊偵四隊等單位，兵分多路前往施姓議員候選人住處、辦公室等地點搜索，查扣帳冊等相關物品，並通知施姓候選人、施父等8人到案說明。

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檢方指出，施姓議員候選人及施父，假借贊助文宣品之名，幫忙同選區內村里長及鄉鎮代表候選人製作原子筆、口罩等競選文宣品，再將文宣品贈送給村里長及鄉鎮代表候選人，要求對方在縣議員選舉時投票支持，等同以每人新台幣7500元至5萬5000元不等費用行賄選之實。

承辦此案的檢察官認為施姓議員候選人及施父，涉嫌違反公職人員選舉罷免法嫌疑重大，且有勾串、滅證之虞，今天下午向彰化地方法院聲請羈押禁見，法院今晚裁定2人羈押禁見。（編輯：林治平）1111123