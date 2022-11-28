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高雄男子疑債務糾紛遭砍 警逮嫌犯送辦

2022/11/28 13:08（11/28 14:01 更新）
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高雄市49歲陳姓男子28日上午在早餐店用餐時，突遭到一名男子持刀砍傷，警方中午12時許在鼓山區一間餐廳抓獲嫌犯夏姓男子。（警方提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年11月28日
高雄市49歲陳姓男子28日上午在早餐店用餐時，突遭到一名男子持刀砍傷，警方中午12時許在鼓山區一間餐廳抓獲嫌犯夏姓男子。（警方提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年11月28日
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（中央社記者蔡孟妤高雄28日電）高雄市49歲陳姓男子今天上午9時許在早餐店用餐時，突遭到一名男子持刀砍傷雙腳，送醫治療暫無生命危險。警方中午12時許逮獲嫌犯，初步研判是債務糾紛引起。

陳姓男子今天上午9時許在漢民路早餐店吃早餐時，突然遭到62歲夏姓男子持刀砍傷雙腳，店家嚇得趕緊報警，但警方到場時，嫌犯已逃逸；傷者則送小港醫院救治中，暫無生命危險。

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小港分局表示，接獲民眾報案，有人在早餐店用餐遭攻擊，到場發現陳姓男子雙腿有穿刺傷，送小港醫院救治，並調閱現場監視器畫面，發現陳姓男子在早餐店時遭嫌犯夏姓男子尾隨在後，並持刀攻擊。

據警方初步了解，被害人跟嫌犯有嫌隙，應該是債務引起糾紛，鎖定特定對象展開追緝，隨後於中午12時許，在鼓山區1間餐廳內逮捕嫌犯，目前嫌犯帶回派出所偵訊，後續將移送法辦。（編輯：李亨山）1111128

#小港醫院
#小港分局
#債務糾紛
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