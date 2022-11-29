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打工詐騙案頻傳 侯友宜：打詐要隨犯罪手法調整

2022/11/29 13:29
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（中央社記者高華謙新北29日電）新北市長侯友宜今天出席11月份治安會報，這是他選後首場公開會議；他談及近期仍有多起打工詐騙案例時說，打擊詐騙集團要隨犯罪手法調整，應快速用科技偵防，並透過宣導提醒民眾。

侯友宜今天上午主持11月份治安會報前接受媒體聯訪，媒體詢問新北阻詐金額將破新台幣5億，但近期還是有多起打工詐騙案例，警方是否有精進作為。

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侯友宜說，維護治安不可鬆懈，詐騙集團犯罪手法層出不窮，且手段愈加變形、惡劣，甚至凌虐被害人致死，所以打擊詐騙集團要隨犯罪手法調整，應快速用科技偵防，他也要求警察局每週會報都要做好快速反應，非常謝謝很多金融機構及相關民間業者一起打擊詐騙集團。

新北市政府警察局長黃宗仁說，繼去年查獲史上國內最大宗毒品案，查扣1172塊海洛因磚後，今年再次查獲367公斤愷他命，11月初更破獲社會矚目的詐騙集團囚虐受害者案件，救出58名被害人，總計逮捕32名不法份子、羈押26人，將持續追查幕後不法成員。（編輯：陳仁華）1111129

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