新北石門區乾華里長當選連任自撞亡 將重行選舉

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甫當選連任的新北市石門區乾華里長曾清松，29日下午開車行經北21鄉道4公里處時，不明原因自撞路旁電線桿，傷重送醫不治。（翻攝畫面）中央社記者王鴻國傳真 111年11月29日

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（中央社記者王鴻國新北29日電）新北市石門區乾華里長曾清松才當選連任，不料，今天下午3時許駕車行經北21鄉道4公里處時，疑因不明原因自撞路旁電線桿，經送醫後不治。選委會表示將重行選舉。

消防局今天下午3時20分獲報，新北市石門區北21鄉道4K處有交通事故，消防隊員到場搶救時，患者已無呼吸心跳，經送往淡水馬偕醫院急救，仍於傍晚5時36分宣告不治。

警方初步了解，死者是72歲的乾華里長曾清松，他26日才當選連任，今天下午駕車沿北21鄉道由乾華國小往妙濟寺方向行駛，疑因不明原因自撞電線桿，因現場無監視器畫面，肇事原因尚待調查釐清。

新北市選舉委員會表示，依據選舉罷免法規定，里長當選人於就職前死亡，應自死亡之日起3個月內，完成重行選舉投票。選委會將辦理重行選舉。（編輯：李錫璋）1111129