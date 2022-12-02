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警破非法OTT機上盒集團 侵權市值逾164億元

2022/12/2 16:27（12/2 16:36 更新）
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刑事局電信偵查大隊第二隊針對非法OTT機上盒及盜錄機房查緝，日前查獲林姓男子等人涉案，並查扣非法機上盒、網路分享器等證物。（警方提供）中央社記者蘇木春傳真 111年12月2日
刑事局電信偵查大隊第二隊針對非法OTT機上盒及盜錄機房查緝，日前查獲林姓男子等人涉案，並查扣非法機上盒、網路分享器等證物。（警方提供）中央社記者蘇木春傳真 111年12月2日
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（中央社記者蘇木春台中2日電）刑事局電信偵查大隊查緝非法OTT機上盒及盜錄機房，日前查獲林姓男子等人涉案，且已售出機上盒逾5000台、侵權市值逾新台幣逾164億元，林男等7人被依法送辦。

刑事局電信偵查大隊第二隊今天發布新聞稿表示，警方於今年7月間，受理國內13家電視台委任衛星公會及「一般社團法人內容產品海外流通促進機構（CODA）」授任日本5家電視台（FUJITV、NTV、TBS、WOWOW及TV Asahi）的告訴代理人，對侵權機上盒提出違反著作權法告訴。

警方針對非法OTT機上盒及盜錄機房查緝，經調查並確認相關侵權事證後，先於今年7月中旬在桃園市查獲1處運作中的影音盜錄機房，逮捕廖姓現場負責人。

專案小組於今年11月9日，針對非法機上盒相關業者搜索，查獲經銷商及販賣機上盒業者林姓主嫌等6人到案，共計查扣非法機上盒312台、包裝盒、廣告單、遙控器、標籤等證物，另查林姓主嫌銷售至今，已售出機上盒逾5000台，初估營業額已逾200萬元。

警方查出，查獲的非法機上盒透過網路連線，可無限觀看盜版機房提供的非法電影及各種電視劇，甚至包括世界盃足球賽等內容，初估侵權市值逾164億元。

警方詢問後，將林男等7人依違反著作權法罪嫌移送桃園地檢署偵辦。（編輯：郭諭儒）1111202

#刑事局電信偵查大隊
#桃園地檢署
#世界盃足球賽
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