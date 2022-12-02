更多編輯台推薦新聞：
速水茂虎道代言台灣豬肉 日本型男主廚愛上台式香腸
生活

速水茂虎道代言台灣豬肉 日本型男主廚愛上台式香腸

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看
政治

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看

圖輯／世足球星鐵漢柔情 10組叱吒球場帥爸與寶貝超萌瞬間
運動

圖輯／世足球星鐵漢柔情 10組叱吒球場帥爸與寶貝超萌瞬間

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
蔡適應博士學位遭撤銷 向母校師長致歉但將申訴
首頁 / 社會

競選議員失利兒子接棒也落選 中市里長酒駕送辦

2022/12/2 22:12（12/2 22:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台中東區林姓里長轉戰市議員失利，他的兒子接棒參選里長也落敗，林男日前竟酒後騎車自撞，送醫傷勢無礙，但酒測後確認酒測值超標，全案被依公共危險罪嫌送辦。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 111年12月2日
台中東區林姓里長轉戰市議員失利，他的兒子接棒參選里長也落敗，林男日前竟酒後騎車自撞，送醫傷勢無礙，但酒測後確認酒測值超標，全案被依公共危險罪嫌送辦。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 111年12月2日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中2日電）台中市東區林姓里長今年轉換跑道競選市議員落選，他的兒子接棒參選里長也失利，林男日前酒後騎機車自撞送醫，酒測值超過法定標準被依法送辦。

台中市警察局第3分局今天告訴中央社記者，52歲林男為東區現任里長，11月30日晚間11時12分，騎機車沿東區德興一街往北方向直行，突然自撞停在路旁的自小客車，造成手、腳擦挫傷。

林男經民眾通報，被送往澄清綜合醫院平等院區治療後無大礙。但林男酒測值超過法定標準，全案依公共危險罪嫌送辦。

據了解，林男擔任2屆里長後，今年轉換跑道參選台中市第11選區（東、南區）市議員，不料得票為選區最後1名、得票數1093票，林男的兒子接棒參選里長也落選。（編輯：郭諭儒）1111202

#台中市警察局第3分局
#澄清綜合醫院平等院區
#台中
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族