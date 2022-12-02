競選議員失利兒子接棒也落選 中市里長酒駕送辦

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台中東區林姓里長轉戰市議員失利，他的兒子接棒參選里長也落敗，林男日前竟酒後騎車自撞，送醫傷勢無礙，但酒測後確認酒測值超標，全案被依公共危險罪嫌送辦。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 111年12月2日

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（中央社記者蘇木春台中2日電）台中市東區林姓里長今年轉換跑道競選市議員落選，他的兒子接棒參選里長也失利，林男日前酒後騎機車自撞送醫，酒測值超過法定標準被依法送辦。

台中市警察局第3分局今天告訴中央社記者，52歲林男為東區現任里長，11月30日晚間11時12分，騎機車沿東區德興一街往北方向直行，突然自撞停在路旁的自小客車，造成手、腳擦挫傷。

林男經民眾通報，被送往澄清綜合醫院平等院區治療後無大礙。但林男酒測值超過法定標準，全案依公共危險罪嫌送辦。

據了解，林男擔任2屆里長後，今年轉換跑道參選台中市第11選區（東、南區）市議員，不料得票為選區最後1名、得票數1093票，林男的兒子接棒參選里長也落選。（編輯：郭諭儒）1111202