滅火器含致癌物監院糾正 消防署：加強查驗嚴懲

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（中央社記者劉建邦台北3日電）因部分滅火器含致癌物，監察院糾正消防署。消防署今天表示，遵照監院指正，積極督促登錄機構檢討改善滅火器含二氧化矽的管理機制，並加強抽查驗不合格品，依法嚴懲究辦。

監察委員浦忠成等人發布新聞資料指出，消防署未確實監督滅火器、滅火藥劑的登錄機構執行認可業務，導致市場查核檢驗時，部分滅火器含有致癌物結晶型二氧化矽，且含量最高達15.9%，監察院日前已通過糾正消防署。

消防署發布新聞資料表示，遵照監察院指正改進事項，會積極督促登錄機構檢討改善滅火器藥劑含二氧化矽，全面加強抽驗市場不合格品，依法嚴懲究辦，持續強化滅火器管理機制。

消防署指出，民國109年6月要求登錄機構在乾粉滅火藥劑安全資料表（SDS）揭露二氧化矽含量，並出具第三公證機構檢測報告且公布於網站，讓民眾瞭解乾粉滅火器成分資訊。

消防署表示，為強化查核，在110年4月及12月要求登錄機構加強辦理抽驗市售滅火器，並增加結晶型二氧化矽含量檢驗項目，為追蹤滅火器認可品的品質，登錄機構自今年起也提高抽樣試驗件數。

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消防署指出，今年2月要求登錄機構全面清查滅火器的安全資料表與檢測報告一致，針對疏漏或誤植內容完成改善，並在3月邀公會研商強化策進作為，從源頭管制乾粉滅火藥劑產品，且依職業安全衛生法令，限制滅火器藥劑的結晶型二氧化矽含量不得超過0.1%，也修正滅火藥劑認可基準。

消防署表示，滅火藥劑新決議限制結晶型二氧化矽含量不得超過0.1%，與國際規範及作法一致，將加強管理機制且會嚴格要求，維護使用者健康。（編輯：李錫璋）1111203