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大貨車疑變換車道不當 國3釀3車追撞4人受傷

2022/12/4 15:15
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（中央社記者吳睿騏桃園4日電）國道公路警察局第六公路警察大隊今天表示，國道3號南向62.3公里大溪段昨晚發生事故，一輛營業大貨車疑似變換車道不當，造成另2部自小客車擦撞、4人受傷，詳細事故由警方持續調查。

國道公路警察局第六公路警察大隊上午發布新聞稿表示，勤務指揮中心昨晚8時許接獲通報，在國道3號南向62.3公里處大溪段發生車禍事故，立即派遣巡邏車前往處理，並聯繫交控中心通知事故處理小組前往。

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第六公路警察大隊龍潭分隊長林志忠接受媒體聯訪時表示，經過調查，由余男駕駛的營業大貨車，行經事故地點時，疑似變換車道不當，擦撞由呂女駕駛的自小客車，自小客車失控擦撞外側護欄滑行至內側車道，後方王男駕駛的自小客車也因閃避不及發生撞擊。

林志忠指出，經過警方施以酒精濃度測定，3車駕駛人都沒有酒後駕車的情形，但駕駛呂女與搭載乘客分別受到手、腳擦挫傷及全身多處挫傷；駕駛王男及搭載乘客則是膝蓋挫傷，都已送醫救護，至於詳細事故原因將由警方後續進行調查。（編輯：張銘坤）1111204

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