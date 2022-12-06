高雄7車攔堵擄人案 檢警初判債務糾紛3人聲押

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（中央社記者洪學廣高雄6日電）高雄陳姓男子昨天凌晨遭7輛車10多人攔下強押，警方以車追人，帶回其中6車10人到案，依妨害自由等罪送辦。檢警初判雙方因債務糾紛結仇，高雄地檢署聲押其中3人。

高雄市政府警察局長林炎田今天前往前鎮警分局召開記者會說明案情，並慰勉破案有功人員。林炎田強調警方一定會用科技偵查方式，在最短時間將相關共犯查緝到案，也慰勉包括前鎮、苓雅分局、高市刑大在案發1小時內攔查2名主嫌，17小時內將其中涉案6車10人查緝到案。

前鎮分局昨天凌晨0時58分獲報翠亨北路發生砸車案，經出動快打部隊現場為31歲陳男、23歲蔡姓女子開車途中，遭7輛車攔下砸車，陳男還被強押上車。

警方獲報後共組專案小組，報請高雄地檢署檢察官指揮偵辦，先於案發後1小時內在苓雅區逮捕22歲賴姓、37歲顏姓主嫌到案，救出陳姓被害人，又陸續在17小時內於台南、嘉義等地逮捕8人到案，全案依妨害秩序、殺人未遂、妨害自由、傷害等移送高雄地檢署偵辦。

專案小組初步調查後研判，此案應為債務糾紛引發。但因雙方對案發原因避重就輕，仍待深入追查。

檢方訊問後，向高雄地方法院聲請羈押賴姓、顏姓主嫌和方姓共犯，也將持續追查其他共犯到案。（編輯：唐聲揚）1111206