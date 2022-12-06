男駕特斯拉疑恍神 擦撞路旁車輛衝入民宅嚇到人

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胡姓男子6日中午駕駛一輛藍色特斯拉行經基隆市復興路時，疑因恍神先擦撞路旁車輛，隨後更衝進民宅，嚇壞屋內婦人，所幸未釀傷亡。中央社記者王朝鈺攝 111年12月6日

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（中央社記者王朝鈺基隆6日電）胡姓男子今天中午11時50分駕駛藍色特斯拉行經基隆市復興路時，疑恍神先擦撞路旁車輛後再衝進民宅，嚇壞屋內婦人，所幸無人受傷。胡男酒測值為0，至於肇事原因有待調查。

屋內婦人向媒體表示，事發時只有她在家裡，一輛車突然衝進屋內發出巨響，她嚇了一跳，平時她都會在神明廳看電視或走跑步機，好在當時她在客廳不在神明廳，沒有被車撞到。

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肇事駕駛69歲胡姓男子指出，事發時車速只有時速30公里至40公里，這輛特斯拉車齡僅幾個月，車況應該沒有問題，自己也沒有服藥，不知為何會先擦撞路邊休旅車後再衝進屋內。

警方獲報到場，原本停在路旁的休旅車被撞到打橫，屋內沙發、桌椅和櫃子等也被撞到東倒西歪，所幸無人受傷，警方隨後對胡男實施酒測，沒有酒精反應。胡男向警方表示，因一時恍神才會釀禍，不過確切肇事原因，仍有待警方調查後才能釐清。（編輯：李錫璋）1111206