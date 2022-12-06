網傳當街推童下車引議 中市警將通知當事人到案

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有網友在臉書社團「爆料公社」貼文並附上影片指出，3日晚間在台中市西屯區逢甲商圈某處路口停等紅燈時，看到前方休旅車突然打開車門把孩童推出車外。（圖取自爆料公社臉書社團facebook.com）

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（中央社記者蘇木春台中6日電）有網友今天發文附影片表示，1輛休旅車在台中逢甲商圈停等紅燈時竟將車上孩童推出，讓孩童自行爬回車上。影片貼出後，引發議論。警方說，將通知車主到案釐清，後續依規定處理。

有網友今天在臉書（Facebook）社團「爆料公社」貼文並附上影片指出，3日晚間在台中市西屯區逢甲商圈某處路口停等紅燈時，看到前方1輛休旅車突然打開車門把1名孩童推出車外，孩童大哭掙扎後爬回車內。

影片貼出後，引發網友議論，網友留言批評「家長失職」或「應該要向警方檢舉」等語。

對此，台中市政府警察局第6分局表示，依據道路交通管理處罰條例規定，汽車駕駛人在交岔路口臨時停車，可處新台幣300元以上、600元以下罰鍰。

另外，有關影片中的行為人是否涉及違反兒童及少年福利與權益保障法，警方指出，將通知車主到案釐清後，後續依規定辦理。（編輯：戴光育）1111206