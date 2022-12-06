更多編輯台推薦新聞：
大谷翔平投打都入選年度最佳陣容 二刀流表現獲肯定
運動

大谷翔平投打都入選年度最佳陣容 二刀流表現獲肯定

日本前田大然射門得分 高中曾被趕出球隊脫胎換骨成奇兵
運動

日本前田大然射門得分 高中曾被趕出球隊脫胎換骨成奇兵

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看
政治

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台積電美國廠移機典禮為何重要？6大重點看懂設廠緣由及影響
首頁 / 社會

網傳當街推童下車引議 中市警將通知當事人到案

2022/12/6 17:53（12/6 18:17 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
有網友在臉書社團「爆料公社」貼文並附上影片指出，3日晚間在台中市西屯區逢甲商圈某處路口停等紅燈時，看到前方休旅車突然打開車門把孩童推出車外。（圖取自爆料公社臉書社團facebook.com）
有網友在臉書社團「爆料公社」貼文並附上影片指出，3日晚間在台中市西屯區逢甲商圈某處路口停等紅燈時，看到前方休旅車突然打開車門把孩童推出車外。（圖取自爆料公社臉書社團facebook.com）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中6日電）有網友今天發文附影片表示，1輛休旅車在台中逢甲商圈停等紅燈時竟將車上孩童推出，讓孩童自行爬回車上。影片貼出後，引發議論。警方說，將通知車主到案釐清，後續依規定處理。

有網友今天在臉書（Facebook）社團「爆料公社」貼文並附上影片指出，3日晚間在台中市西屯區逢甲商圈某處路口停等紅燈時，看到前方1輛休旅車突然打開車門把1名孩童推出車外，孩童大哭掙扎後爬回車內。

影片貼出後，引發網友議論，網友留言批評「家長失職」或「應該要向警方檢舉」等語。

對此，台中市政府警察局第6分局表示，依據道路交通管理處罰條例規定，汽車駕駛人在交岔路口臨時停車，可處新台幣300元以上、600元以下罰鍰。

另外，有關影片中的行為人是否涉及違反兒童及少年福利與權益保障法，警方指出，將通知車主到案釐清後，後續依規定辦理。（編輯：戴光育）1111206

#逢甲商圈
#爆料公社
#丟包
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族