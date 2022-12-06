彰化男童受虐昏迷 社會處遭指個案交接有空窗

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳哲豪彰化6日電）彰化3歲男童受虐昏迷，生母的男友遭羈押；民進黨彰化縣議員當選人楊子賢等人質疑，男童生母從新竹搬來彰化，個案轉移交接卻出現一個月空窗期，要求縣府社會處檢討。

彰化北斗鎮日前發生虐童案，3歲男童疑因哭鬧遭生母張女及男友陳男持衣架等物品毆打，造成男童頭部、背部等多處受傷，意識不清，陳男經檢警訊問後遭羈押，男童目前在彰化基督教醫院加護病房接受治療，昏迷指數仍為3。

民主進步黨彰化縣議員當選人楊子賢、劉珊伶及藍駿宇等人組成的「新芽連線」今天發布新聞稿，質疑男童生母離婚後，因前夫家暴帶著小孩從新竹搬來彰化投靠同居男友，小孩卻遭虐送醫，呼籲彰縣府社會處向縣民說明清楚，並承諾具體檢討機制。

楊子賢指出，當男童和生母從新竹縣搬來彰化縣，新竹縣政府社會處有將個案管理權轉來彰化縣政府社會處，但彰縣府社會處未即時聯繫及實際訪視個案，整個11月出現一個月的空窗期，社會處難辭其咎，必須檢討。

藍駿宇則說，個案轉移的空窗期，往往就是家暴案件的好發期，彰縣府社會處有關懷但不夠到位，什麼原因導致聯繫不上個案，社會處應出面向縣民說明。

劉珊伶則指出，彰化縣常傳出社福案件，是否凸顯社工長期人力不足的問題，希望不是只有官員去醫院探視兒童，縣府不能再讓漏洞淪為一次次的個案，卻不思考結構性弊病。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

彰縣府社會處則回應，曾多次電話聯繫男童生母，期間雖有聯繫約訪成功，不過實際訪視時，男童生母仍未出現，新竹縣政府社會處所提供的居住地址，社工實地訪視後發現當事人未實地居住。

社會處指出，他們一再以通訊軟體、簡訊等方式持續聯繫男童生母，沒有空窗及漏接個案的情形，男童生母在孩子遭虐傷昏迷前，也以通訊軟體向社工表示她與兒子安全。（編輯：郭諭儒）1111206