男無照拒酒測挨罰18萬 名下土地20萬拍出抵債

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高雄陳姓男子已因其他案遭吊銷駕照，但他仍無照駕駛拒絕酒測，挨罰新台幣18萬。行政執行署多次通知繳納罰鍰，陳男卻仍置之不理，只好查封其名下大樹區土地，6日順利以20萬1100元拍定，以抵繳其欠款。（行政執行署高雄分署提供）中央社記者洪學廣傳真 111年12月7日

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（中央社記者洪學廣高雄7日電）高雄陳姓男子已因其他案遭吊銷駕照，但他仍無照駕駛拒絕酒測，挨罰18萬。行政執行署多次催繳查封其名下土地仍未獲理睬，昨天依法以20萬1100元拍定土地，以抵繳陳男欠款。

法務部行政執行署高雄分署今天發布新聞稿指出，51歲陳男曾因他案遭吊銷駕照，但他民國109年2月6日仍在高雄大樹區違規無照騎車，且拒絕接受警察酒測，被依道路交通管理處罰條例裁處罰鍰新台幣18萬元，且規定自今年8月6日起終身不得考照。

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不過，高雄分署收到陳男案件後，經多次通知繳納罰鍰，陳男卻仍置之不理，只好查封其名下大樹區土地，昨天順利以20萬1100元拍定，以抵繳其欠款。

高雄分署昨天舉行「123聯合拍賣會」，共拍定5名義務人不動產，包含高雄市大樹區水寮段土地、三民區舊尖美百貨2樓女裝專櫃攤位、澎湖縣湖西鄉農地、大寮區翁公園段道路用地、林園區龍潭段等土地，拍定總金額共390萬6108元，為國庫帶來不少收入。（編輯：黃世雅）1111207