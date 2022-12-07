花蓮漁民出海口捕鰻苗落水 失蹤2天尋獲遺體

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51歲陳姓男子5日至花蓮溪出海口捕撈鰻苗時，不慎落海失蹤，歷經2天搜尋，搜救人員7日在壽豐鄉海域發現陳男遺體，已通知家屬前往指認。（海巡署東部分署第一二岸巡隊提供）中央社記者張祈傳真 111年12月7日

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（中央社記者張祈花蓮縣7日電）花蓮51歲陳姓男子5日晚間與友人至花蓮溪出海口捕撈鰻苗時，不慎落海失蹤，海巡人員經2天搜尋，今天下午在鹽寮海岸發現疑似陳男遺體，經打撈上岸後已通知陳男家屬前往指認。

陳男與60歲許姓男子5日晚間相約至花蓮溪口北岸捕撈鰻苗，2人不慎落水，許男被救起後送醫不治，陳男失蹤。

第一二岸巡隊參謀主任周炳全今天接受媒體聯訪指出，為尋找落海失蹤男子，搜救小組今天擴大搜救範圍，下午1時許接獲民眾通報，稱壽豐鄉大橋前方海域發現疑似失蹤男子遺體。

周炳全指出，因遺體打撈難度高，水下小組沿著地形尋找有利下水點實施搜救，下午4時許將遺體打撈上岸，已明顯死亡。

周炳全指出，已通知家屬前來指認身分，後續將移至花蓮第一殯儀館由司法小隊人員辦理相驗。（編輯：李亨山）1111207