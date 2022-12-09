女子陳情砸毀北市社會局長室盆栽 北院裁定不罰

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（中央社記者林長順台北9日電）台北市武姓女子為植物人兒子申請外籍看護未果，到北市社會局陳情後砸毀局長辦公室盆栽，被警方依違反社維法移送。北院審理後，認為社會局長辦公室並非公共場所，裁定不罰。

武姓女子因替植物人小孩申請外籍看護未果，今年8月間前往台北市社會局陳情，過程中因情緒失控而毀損局長辦公室內的盆栽。社會局人員報警處理。雖然盆栽所有人不予追究，台北市信義警分局仍依社會秩序維護法移送台北地方法院裁處。

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北院指出，社維法規定，藉端滋擾住戶、工廠、公司行號、公共場所或公眾得出入之場所者，可處3日以下拘留或新台幣1萬2000元以下罰鍰，目的在保護多數人聚集場所的安寧秩序不受侵害，如果場所未涉及多數人者，則不符社維法相關規定。

北院表示，武女的行為地點為台北市社會局長辦公室內，除社會局所屬特定人員外，並非其他人可以隨意出入，不屬於公共場所或公眾得出入的場所，並不構成社維法要件，因此裁定不罰。可抗告。（編輯：李錫璋）1111209