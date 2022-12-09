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彰縣固定式測速照相發威 國庫進帳1億多元

2022/12/9 15:53
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（中央社記者吳哲豪彰化9日電）彰縣警方統計全縣固定式測速照相取締路段，今年已開出7萬多張罰單，如以超速最低罰鍰1600元計算，國庫可進帳約1億1496萬元，其中縣道141線與崙饒路口取締1萬1719件為最多。

根據彰化縣警察局交通警察隊提供的統計資料，截至今天為止，彰化縣共開出7萬1856張違規超速罰單，如果以汽車超速最低罰鍰新台幣1600元計算，國庫共進帳1億1496萬9600元。

彰縣警局交通隊指出，縣內固定式測速照相取締路段件數第一名的是設在社頭鄉縣道141線與崙饒路口的測速照相，取締1萬1719件；第二名為彰139線7.7公里處的9850件；第三名為和美鎮線東路5段291號南側170公尺處的7347件。

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彰縣警局交通隊1名員警表示，設在社頭鄉縣道141線的測速照相桿取締件數排名第一，可能是因為該處照相桿為新設且限速50公里，駕駛人開車時很容易超速被取締。

縣警局交通隊指出，全縣每年測速照相取締前幾名路段都不相同，研判駕駛人開車收到超速罰單後，下次行經同一路段時心生警惕減速慢行，對改善超速違規情形有幫助，不過仍呼籲民眾開車時遵守行車速限規定，以策安全。（編輯：屈享平）1111209

#彰縣警局交通隊
#崙饒路口
#社頭鄉縣道141線
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