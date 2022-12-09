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汐止民眾疑開瓦斯釀氣爆 2消防員受傷送醫
首頁 / 社會

北市消防推2023年防災月曆 與知名插畫家合作

2022/12/9 17:24
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（中央社記者劉建邦台北9日電）台北市消防局今天表示，與台灣知名插畫家Hanna Chen合作推出2023年防災月曆，透過真實生動插畫，描繪消防員執行各項任務影像，下方有防災小知識，電子版可至官網下載。

北市消防局發布新聞資料指出，這次推出的2023年防災月曆，以不同視角及想像畫面，並與知名插畫家Hanna Chen共同合作，描繪出消防員在執行火災搶救、水域安全、緊急救護等各項任務的影像樣態。

消防局表示，每月份的月曆呈現消防員彼此間攜手搶救生命熱血情誼，希望透過充滿初衷的防災月曆溫暖外界，並藉由影像及藝術結合傳遞更多的防災知識。

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消防局指出，消防員挺進各種災害現場進行搶救及拯救生命，這是2023年月曆封面所要傳達的意向，民眾只要掃瞄月曆的QR Code，會有插畫解說影片及相關防災知識。

消防局表示，2023年防災月曆只送不賣，即日起至14日上午10時止到臉書Facebook粉絲專頁可參加抽獎活動，有機會獲得1份紙本月曆，數量有限，電子版月曆可至官網或台北市防災資訊網下載。（編輯：方沛清）1111209

#消防局
#Hanna Chen
#台北市消防局
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