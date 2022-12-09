汐止瓦斯氣爆案1死2傷 房東眼睜睜看屋子遭燒燬

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新北市汐止9日發生氣爆，季姓男子酒後稱要引爆瓦斯，經警消勸導仍發生憾事，還造成2名警消受傷，晚間找到已明顯死亡的季男。（翻攝照片）中央社記者高華謙傳真 111年12月9日

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（中央社記者高華謙新北9日電）新北市汐止今天發生氣爆，季姓男子酒後稱要引爆瓦斯，經警消勸導仍發生憾事，還造成2名警消受傷，晚間找到已明顯死亡的季男。鄰居說，氣爆發生時，70多歲的房東眼睜睜看著房子遭燒燬。

新北市消防局指出，下午4時獲報疑有男子在汐止區環河街民宅2樓揚言要開瓦斯尋短。獲報後，警消趕到現場，並在1樓與里長等人一起協助勸導、溝通，消防人員試圖破門，不料下午5時許屋內突然發生氣爆，2樓當場陷入一片火海，3樓也遭波及，燃燒面積約100平方公尺。

新北市消防局表示，下午5時47分撲滅火勢，晚間7時30分找到已明顯死亡的季男。氣爆威力也造成李姓與王姓消防員分別有雙手與臉部等撕裂傷，2人意識清楚，送台北市內湖三軍總醫院治療。

附近住戶說，53歲季男已積欠4個月房租，房東因看他沒地方去很可憐，沒有驅趕他，不料季男今天酒後便通知左鄰右舍他要引爆瓦斯，叫大家趕快離開，有人約在下午4時趕緊通報里長，里長也急忙請警消與房東等人到場，不料5時許仍發生憾事。

鄰居表示，房東已是70多歲的老人家，下午4時許到場後也積極勸導，不料仍眼睜睜看著自己的房子遭燒燬。

新北市長侯友宜晚間前往內湖三軍總醫院探視受傷的消防人員並接受媒體聯訪時說，此案是房東與房客疑有租金糾紛，房客因情緒激動引爆瓦斯桶，並造成2名消防人員受傷，將盡最大努力照顧受傷消防人員，希望他們早日恢復。（編輯：戴光育）1111209

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