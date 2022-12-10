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檢警偵破海運家具夾藏大麻成品 黑市價逾2億元

2022/12/10 13:24
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（中央社記者高華謙新北10日電）檢警破獲自加拿大走私大麻案，查獲約122公斤大麻成品，黑市價約新台幣2.4億元。經調查，陳姓主嫌涉嫌透過自加拿大海運家具櫃方式夾藏大麻成品，已遭收押禁見。

新北市政府警察局蘆洲分局今天發布新聞稿表示，檢警接獲跨境運輸毒品情資後，歷經7個月埋伏蒐證，基隆地檢署今年9月指揮蘆洲分局與台北市警察局刑大偵三隊等在桃園市中壢區偵破自加拿大走私毒品大麻案件，查獲大麻成品122.84公斤。

檢警調查，39歲陳姓主嫌以打零工維生，因缺錢鋌而走險，涉嫌自加拿大透過海運家具櫃方式，將大麻成品分裝成每包約310公克、共391包，分別夾藏在舊鐵櫃、沙發及家具櫃內企圖闖關。

警方掌握情資後會同海關、基隆市警察局等單位開櫃檢查，順利偵破，由於陳姓主嫌涉嫌重大，已遭法院裁定收押禁見；警方持續溯源，11月底再逮捕具竹聯幫背景的賴姓犯嫌，並聲請羈押獲准。

警方表示，陳嫌落網後對案情一概否認，聲稱全不知情，警方對此高度懷疑，將持續進行溯源偵辦，並調查有無涉及黑幫組織犯罪。

警方表示，近年受國外大麻合法化浪潮衝擊，連帶使施用人口增加，許多不法分子藉此牟取暴利，忽略吸食大麻對人體造成危害，殘害民眾身心健康，警方一定會持續打擊毒品犯罪。（編輯：李錫璋）1111210

#加拿大
#竹聯幫
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