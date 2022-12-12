男子攀加里山倒地身亡頭有傷 苗檢相驗排除他殺

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（中央社記者管瑞平苗栗縣12日電）1支登山隊伍到苗栗縣南庄攀登加里山，下山後清點人數少1人，回找發現55歲楊姓男子倒臥山徑，頭部有傷，已無生命跡象，現場急救仍回天乏術。檢警今天相驗後，排除他殺。

苗栗縣消防局表示，南庄消防分隊昨天傍晚5時許接獲指揮中心通報，指稱有民眾倒臥在加里山鹿場登山口1.3K路徑上，頭部有創傷意識不清，請求救援。經取得現場正確座標後，立即整裝集結並通知義消支援前往。

南庄消防分隊小隊長林家正指出，警義消等10人昨晚6時35分許接觸到傷者，但傷者已無呼吸心跳，經現場急救仍回天乏術，搶救人員利用捲式擔架將傷者包覆後搬運至登山口，交由轄區警方及家屬處理。

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警方調查，55歲楊男與親友組成12人登山隊，從台北出發到苗栗縣南庄攀登加里山，一行人下山後清點人數發現少1人，隊友回頭尋找，才發現楊男倒臥在山徑，由其他路過山友先行報警。檢警今天相驗，認定死因單純，排除他殺，家屬無意見。

苗栗縣消防局指出，登山前應準備充足裝備，例如背包、雨衣、食物、水、簡易地圖、手機、燈具、行動電源，若遇身體不適或其它意外，應留意附近有無樁號或特殊景點可供救難人員判別位置，確保能順利救援。（編輯：戴光育）1111212