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孔子後代男醫師涉性侵女病患 二審否認犯罪

2022/12/13 11:17
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（中央記者劉世怡台北13日電）孔子後代孔姓男精神科醫師被控利用看診獨處機會，涉分別對2名女病患性騷擾及指侵，一審就性侵部分，判刑4年。孔男今天開庭後表示，不認罪，女方要求和解金500萬元無力支付。

涉案的孔子第74代傳人孔姓精神科醫師，他曾在益智節目「金頭腦」參賽2次獲得冠軍。本案部分，另涉性騷擾部分，經一審新北地方法院調解成立，且經當事人B女撤回告訴，因此不在二審台灣高等法院審理範圍。

二審台灣高等法院今天開庭，孔男在庭後接受媒體聯訪表示，涉性侵案部分，他仍否認犯罪，之前有開調解庭，女方要求賠償新台幣500萬元，他無力負擔；全案辯論終結，定於112年1月17日宣判。

依據一審判決書，涉性侵案部分，孔男於民國110年4月16日上午10時許，因看診而與A女有獨處機會，他在未詢問A女意願下，強吻並觸摸對方，A女驚嚇反覆表達拒絕、閃躲，但孔男仍指侵得逞，後因A女強烈抵抗撞倒點滴架，孔男才停手，A女趕緊逃離現場。

一審合議庭認為，根據證人所證，A女事後不時感到不安、害怕；A女在偵訊及審理時，因回想此案情節的情緒反應，足見A女身心受創程度。

一審審酌孔男始終否認犯行，一再扭曲事實，未與A女和解，也未取得A女原諒，犯後態度甚差，毫無悔悟之心等一切情狀，依強制性交罪判刑4年。案經上訴，二審由高院審理。（編輯：張銘坤）1111213

#台灣高等法院
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