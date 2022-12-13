天道盟成員開芭樂票詐逾百件古董 刑事局逮6嫌

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（中央社記者黃麗芸台北13日電）新北市一名蔡姓古董收藏家遭天道盟幫眾56歲張男等犯嫌以芭樂票收購上百件古董，後又遭犯嫌闖空門搜刮大量非賣珍稀產品，財損逾新台幣上億元，刑事局獲報循線查獲6嫌送辦。

刑事局今天舉行破案記者會，偵查第九大隊大隊長鄢志豪表示，日前接獲家住新北市三峽區的蔡姓古董收藏家報案，指稱遭歹徒以芭樂票詐騙100多件古董、藝品和名家字畫，且家中後來遭不明人士闖空門搜刮行竊珍品，財損逾億元。

警方立即成立專案小組，並報新北地檢署指揮偵辦，經查鎖定以天道盟幫眾張男為首的6人詐欺暨竊盜犯罪集團涉有重嫌，並向被害人蔡男佯稱幕後金主為知名政要的親友，要大量收購珍稀古董及名家字畫。

隨後，由共犯分別扮演金主、秘書、掮客等角色取信被害人蔡男，再以竊取來的他人支票於7月底先行給付17億元，經被害人蔡男拿去金融機構存款卻跳票，犯嫌辯稱要先驗證古董真假後再實際給付，雙方後來又於8月陸續進行3次交易。

期間犯嫌於9月30日佯稱要到蔡男家驗貨，趁隙竊走其家中鑰匙等物，隨後藉故邀約蔡男出門離家之際，再由其他共犯搭計程車到蔡男住家闖空門行竊，搜刮大量非賣品古董及珍稀名家字畫。

專案小組經蒐證掌握犯罪關鍵證據後，於10月31日、11月7日及12月6日陸續發動搜索，在雙北及桃園市等6處查獲張男等6嫌，並扣押古董、藝品、名家字畫共70件及相關名錶、玉石等贓物。

偵辦期間發現，張男還涉及北市大同區一件古董詐騙案。

由於警方僅找回約半數失竊物品，犯嫌辯稱其餘贓物已變賣換現或是致贈親友。詳細財損金額仍待清查確認。

全案詢後將6嫌依涉組織犯罪、詐欺、竊盜等罪送辦，張男和陳男、黃男遭法院裁定羈押禁見，另3嫌依不等金額交保和限制住居。（編輯：李亨山）1111213