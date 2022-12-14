製毒分裝廠藏透天宅 中市警攻堅破獲

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台中市警方14日宣布破獲販毒集團案，警方從頂樓攻堅進入販毒集團在龍井區承租透天民宅的製毒分裝場，查扣毒品咖啡包、行事曆及手機等贓證物。（翻攝照片）中央社記者郝雪卿傳真 111年12月14日

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（中央社記者郝雪卿台中14日電）台中市警方今天宣布破獲販毒集團案，嫌犯在龍井區承租透天民宅作為製毒分裝場，警方從頂樓攻堅破門而入，逮捕正在睡覺的林姓主嫌，全案依違反毒品危害防制條例移送法辦。

台中市警察局刑事警察大隊偵六隊接受媒體聯訪時指出，日前蒐證發現以林姓男子為首的販毒集團，在龍井地區承租透天民宅作為製毒分裝場，於是兵分多路，分別前往北區、西屯區及龍井區等地，執行搜索及拘提行動。

警方追查發現，林男以租屋處作為分裝新興毒品的小型工廠，並自行將毒品原物料打碎、攪拌後，以粉末分離器逐一分裝入咖啡包袋內後進行封緘，後續再由旗下小弟以夜魔俠、蝙蝠俠等暱稱將自行製作的新興毒品咖啡包，在網路上販售他人使用，殘害國人。

為逃避警方查緝，警方表示，林男等人除藏匿於鄉下人煙稀少的透天民宅，讓警方難以蒐證外，並於住處周遭裝設監視器以掌握門外動靜。

經警方多月跟蒐掌握林男等人犯罪行蹤，見時機成熟時，由霹靂警力等從林男租處頂樓攻堅破門而入，逮捕正在睡夢中的林男等人到案，並查扣毒品咖啡包共106包、粉末分離器1台、電子磅秤1台、行事曆1份、監視器主機1台以及手機6具等贓證物。

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警方也出動另組人馬埋伏於共犯黃姓男子位於北區的租屋大樓的樓梯間，發現有人入內後，警方迅速趨前破門而入，順利逮捕黃男等人到案。全案訊後將林男等6人依違反毒品危害防制條例移送台中地檢署偵辦。

警方也呼籲，如有發現社區大樓不時傳出異味，且有住戶成員顯無正當工作並出入複雜者，即可能有不法分子隱藏於其中。可立即通報轄區派出所進行訪查、查緝，以打擊不法。（編輯：謝雅竹）1111214