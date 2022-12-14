新北市議員蔡淑君涉賄選 100萬元交保

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者高華謙、王鴻國新北14日電）新北市議員蔡淑君選前疑似與建設公司業者合作，提供社區修繕服務，涉嫌賄選，檢方複訊後以新台幣100萬元交保。蔡淑君說，這是歷年做社區服務「慣例」，無不法對價。

國民黨籍新北市議員蔡淑君深耕林口地區，多次連任議員，今年更以最高票當選，被民眾暱稱為「林口阿姨」。

檢調調查，蔡淑君在選舉前涉嫌與某建設公司董姓業者合作，幫林口多處社區進行鋪地磚、修剪花木等修繕服務，疑似以此換取選票，涉嫌違反公職人員選舉罷免法。

台灣新北地方檢署檢察官9日指揮法務部調查局新北市調處等，兵分多路帶回蔡淑君與董男等6名被告及8名證人，經複訊後，蔡女、董男分別以100萬元、50萬元交保。

對此，蔡淑君提出3點澄清說明，首先，這是歷年做社區服務的「慣例」，盡民代義務協助陳情民眾處理自身難以解決的社區事務，不是選舉年才會進行。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

蔡淑君說，再來，服務處請來居中幫忙的建商或廠商都是自行吸收工程費用，服務處與她本人都沒額外代墊或幫社區付費，純粹是廠商基於服務地方的信念及做口碑，無任何不法對價。

蔡淑君最後表示，自信清白、做事坦蕩蕩，問訊中已出示相關對話證據，佐證自己所言非假，公道自在人心，絕無涉及團體或機構期約或交付任何財物來行使選舉投票，請司法明鑑。（編輯：方沛清）1111214