北市男自家離奇失蹤 檢警採獲新跡證拘提涉案弟

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（中央社記者黃麗芸台北15日電）北市信義區一名楊姓男子去年在自家失蹤，其姊向警方報案，經查有房產糾紛的9弟涉有重嫌卻苦無證據，檢警近日採集到微量血跡與楊男相符，昨天將楊9弟及其林姓前妻拘提到案。

台北市警察局刑事警察大隊今天透過新聞稿表示，市警局信義分局三張犁派出所於民國110年6月21日接獲女性民眾報案稱其57歲的楊男（8弟）失去聯繫，報請協尋失蹤人口，警方派員會同報案人到楊男位於信義區住所查看，都無人在家，且現場無打鬥痕跡。

信義分局經調閱監視器發現，楊男於110年6月18日中午自外返家，其9弟也於同日傍晚進入楊男住所，直到隔天下午才離開，後續數日僅楊9弟頻繁出入此社區大樓，而楊男則自此人間蒸發、未再出現。

警方進一步再調閱監視器畫面追查發現，楊9弟在楊男失蹤後，曾數次帶著行李袋進出楊男住處，且連續數日於深夜背大型行李袋進入台北市虎山，但下山時後背包的內容物卻明顯消失，甚至曾一晚連續入山2次，並於事發後2個月搬家。

楊男的姊姊們後來也向媒體指控，楊男和9弟先前因母親所遺留房產有糾紛，懷疑楊男已遭殺害，甚至被毀屍滅跡。

由於上述情形顯然有違常理，警方懷疑案情不單純，遂報請台北地檢署檢察官指揮偵辦。

警方後於110年9月底持搜索票進入楊男住處，現場無打鬥痕跡，也沒有明顯跡證，為求慎重，還多次帶警犬、空拍機及透地雷達等物至信義區附近搜山，也曾到廟宇打探楊男是否出家，結果都毫無所獲，專案小組訊問楊9弟也稱不知道楊男下落，全案就此陷入膠著。

戮力不懈的檢警仍持續偵查，從原先的採證中抽絲剝繭，再度勘察楊男住處，結果採集到微量血跡與失蹤的楊男相符，另還發現有其他關鍵性證據，於昨天再度將楊9弟及其林姓前妻拘提到案，全案訊後檢察官依涉殺人罪嫌重大等理由，向法院聲請羈押，前妻則限制住居。

警方表示，由於本案仍在偵查中，還有諸多疑點須查證。（編輯：李錫璋）1111215